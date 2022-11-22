كوريا الجنوبية.. دعوى بسبب صورة السيدة الأولى

رفعت دعوى قضائية ضد النائب الكوري الجنوبي، جانغ كيونغ-تيه، من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يزعم أنه تم وضع معدات الإضاءة لتصوير السيدة الأولى، أثناء زيارتها طفلا مريضا بكمبوديا.

وقال النائب لي جونغ-بيه، من حزب سلطة الشعب الحاكم في مؤتمر صحفي أمام وكالة شرطة سيئول إنه لا صحة لادعاء استخدام معدات الإضاءة على الإطلاق.

وأضاف: "نرفع دعوى قضائية ضد جانغ بتهمة التشهير عن طريق نشر المعلومات الكاذبة بموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات".

وفي يوم 18 نوفمبر، قال جانغ إن المراسلين الأجانب وخبراء التصوير يعتقدون أن صور السيدة الأولى، كيم كيون، التقطت بقطعتين أو 3 قطع على الأقل من معدات الإضاءة، وليس بشكل طبيعي أثناء العمل الخيري.

كما رفع المحامي كانغ شين-أوب الذي تولى منصب الرئيس لنادي معجبي السيدة الأولى "كيون سارانغ" و"كيون-هي سارانغ"، دعوى قضائية ضد جانغ بتهمة التشهير.

وينظر المكتب الرئاسي أيضا في رفع دعوى قضائية ضد جانغ بتهمة التشهير أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

ونفى المكتب الرئاسي في بيان صحفي في يوم 20 نوفمبر استخدام أي إضاءة، وقال إن الادعاءات الكاذبة المتكررة لـ جانغ تضر بالكرامة والمصالح الوطنية.

المصدر: "يونهاب"