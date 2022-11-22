كوخافي يعرض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "التهديدات" الإيرانية والأوضاع في الضفة الغربية

ناقش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، "التهديدات" التي تشكلها إيران إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين ناقشا أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وكرر سوليفان أن حل الدولتين المتفاوض عليه لا يزال أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم".

وحسب البيان فقد أكد الجانبان عزمهما المشترك على "معالجة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها. وأكد سوليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

هذا وتسلم كوخافي وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في حفل رسمي أقيم في واشنطن، تقديرا لـ"تعزيز مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العسكرية في الشرق الأوسط وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

تسلّم #رئيس_الأركان الجنرال أفيف كوخافي #وسام_الاستحقاق_العسكري الأمريكي من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في حفل رسمي أقيم اليوم في #واشنطن، تقديرًا لتعزيز مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العسكرية في #الشرق_الأوسط وتعميق التعاون #الاستراتيجي بين البلدين pic.twitter.com/bR9CxjxAbq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"