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كوخافي يعرض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "التهديدات" الإيرانية والأوضاع في الضفة الغربية

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كوخافي يعرض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
"تايمز أوف إسرائيل"
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ناقش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، "التهديدات" التي تشكلها إيران إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين ناقشا أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وكرر سوليفان أن حل الدولتين المتفاوض عليه لا يزال أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم".

وحسب البيان فقد أكد الجانبان عزمهما المشترك على "معالجة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها. وأكد سوليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

هذا وتسلم كوخافي وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في حفل رسمي أقيم في واشنطن، تقديرا لـ"تعزيز مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العسكرية في الشرق الأوسط وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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