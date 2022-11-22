بايدن: مواطنو الولايات المتحدة يجهلون تضحيات العسكريين الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الأمريكيين "ليس لديهم أي فكرة" عن تضحيات العسكريين الأمريكيين.

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وقال بايدن في خطاب ألقاه أمام العسكريين وأفراد أسرهم في قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولينا، أمس الاثنين: "ليس لدى الشعب الأمريكي أي فكرة عما تضحون به. ويمثل 1% منكم 99% من المجتمع".

وأشار بايدن إلى أنه نفسه وزوجته جيل التي كانت تحضر هذه الفعالية، "يقدران بشكل كبير كل ما قام به (العسكريون الأمريكيون)".

المصدر: نوفوستي