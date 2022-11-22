الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

اعتقلت الشرطة التركية فلسطينيا نشر فيديو على تطبيق "تيك توك" صوره في شارع تقسيم بعد التفجير الإرهابي الذي شهده الشارع مؤخرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب موقع "واي نت" العبري التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الشاب ظهر في الفيديو وهو يمشي في شارع تقسيم، ويقلد حالة الهلع وقت الانفجار الذي وقع في المكان منذ أيام.

وأشار الموقع إلى أن صديق الشاب المعتقل أبلغ عائلته باعتقاله.

المصدر: وكالة "سما الإخبارية"