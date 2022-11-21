مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في محافظة دهوك العراقية..فيديو

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في قسم داخلي للطلبة بمحافظة دهوك.

وقال المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول إعلام الدفاع المدني في دهوك: "اندلع حريقا في قسم داخلي للطلبة في دهوك نتيجة انفجار منظومة غاز".

وأضاف: "أسفر الانفجار عن وفاة أربعة أشخاص بينهم رائد في شرطة النجدة وشرطي واثنان من المواطنين، وجرح 27 آخرين".

المصدر: واع