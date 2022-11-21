 
مباشر

مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في محافظة دهوك العراقية..فيديو

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في محافظة دهوك العراقية..فيديو
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u827

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في قسم داخلي للطلبة بمحافظة دهوك.

وقال المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول إعلام الدفاع المدني في دهوك: "اندلع حريقا في قسم داخلي للطلبة في دهوك نتيجة انفجار منظومة غاز".

وأضاف: "أسفر الانفجار عن وفاة أربعة أشخاص بينهم رائد في شرطة النجدة وشرطي واثنان من المواطنين، وجرح 27 آخرين".

المصدر: واع

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)