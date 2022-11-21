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الدفاع البيلاروسية تحظر تحليق المسيّرات في مناطق محددة

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الدفاع البيلاروسية تحظر تحليق المسيّرات في مناطق محددة
Sputnik
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تبنّت وزارة الدفاع البيلاروسية تعديلا لقرار صدر في 2020 أعادت بموجبه تحديد المناطق التي يحظر فيها تحليق المسيّرات.

وأعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية في وقت سابق إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا، اخترقت أجواء البلاد قادمة من أوكرانيا.

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من جهته، أعلن وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، في وقت سابق تعزيز أمن الحدود مع أوكرانيا، واستعداد بيلاروس التام للقضاء على الإرهابيين الذين قد يحاولون التسلل إلى البلاد وغزوها.

المصدر: تاس

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