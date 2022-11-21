حزب الله: إيران تشهد عنف وإجرام قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل

قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية، عنف وإجرام وراءه واشنطن وتل أبيب.

وقال: إيران التي صمدت ثلاثا وأربعين سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة. كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا.

٣- نُدين التحركات المشبوهة لجماعة أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، وكلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 21, 2022

وأشار قاسم عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل".

١- ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلَّة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 21, 2022

وأضاف أن "الشعب في إيران عبر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين".

المصدر: وكالة أنوار2