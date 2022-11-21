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حزب الله: إيران تشهد عنف وإجرام قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل

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حزب الله: إيران تشهد عنف وإجرام قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل
AFP
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قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية، عنف وإجرام وراءه واشنطن وتل أبيب.

وقال: إيران التي صمدت ثلاثا وأربعين سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة. كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا.

وأشار قاسم عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل".

وأضاف أن "الشعب في إيران عبر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين".

المصدر: وكالة أنوار2

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