وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 184 إرهابيا في سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 184 إرهابيا منذ انطلاق عملية "المخلب – السيف" في سوريا والعراق.

جاء ذلك في كلمة خلال تواجده في مركز العمليات التابع لقيادة القوات البرية، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار أنه تم خلال العملية استهداف مناطق قنديل، وآسوس، وهاكورك، في شمال العراق، وعين العرب، ومنبج، ومنطقة زور مغار، وتل رفعت، والجزيرة، والمالكية، في شمال سوريا.

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وحسب أكار، تم تدمير 89 هدفا، بينها ملاجئ وكهوف وأنفاق ومستودعات في المرحلة الأولى من العملية.

وأشار إلى أن "الأنشطة العسكرية تتم بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول وجوب "تدمير الإرهاب في مصدره".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت فجر الأحد بدء ضربات جوية شمالي العراق وسوريا.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية