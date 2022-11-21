مركز المصالحة الروسي يسجل 10 حالات قصف في إدلب غرب سوريا
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد، شمال غربي سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".
وأشار إلى أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظة إدلب، وعمليتين في محافظة اللاذقية.
يذكر أن القوات الجوية الروسية قضت مؤخرا على حوالي 12 إرهابيا في إدلب.
المصدر: RT