"تويتر" يعيد تفعيل حساب سيناتورة يمينية متطرفة

أعاد تطبيق "تويتر" تفعيل الحساب الشخصي للنائبة الأمريكية اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين، بعد حجبه في يناير لانتهاكها سياسة المعلومات المضللة حول كورونا.

وتأتي إعادة تفعيل حساب غرين بعد أن أعاد ماسك نهاية الأسبوع تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان قد أوقف بعد أعمال الشغب الدامية يوم 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.

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كان "تويتر" حينها يخشى خطر مزيد من التحريض على العنف إذا سمح لحساب ترامب بالاستمرار.

وفي وقت سابق قال ماسك إنه لن يتخذ قرارات مهمة بشأن المحتوى أو إعادة الحسابات المحظورة قبل إنشاء "مجلس الإشراف على المحتوى"، الذي يضم وجهات نظر متنوعة.

من الحسابات التي قال ماسك إنه لن يسمح لها بالعودة إلى "تويتر" حساب صاحب نظرية المؤامرة أليكس جونز، الذي تم حظره عام 2018 بسبب سلوكه المسيء.

المصدر: "أسوشيتد برس"