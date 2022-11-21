اليابان تزود مدمّرتين أخريين بمنظومات "إيجيس" للدفاع الجوي

زود الجيش الياباني مدمّرتين إضافيتين بمنظومات "إيجيس" الأمريكية للدفاع الجوي، ليصل عدد السفن الحربية اليابانية المزودة بهذه الأنظمة إلى ثمان.

وقالت صحيفة "كيودو نيوز" نقلا عن القوات البحرية اليابانية أن المدمرتين "مايا" و"هاغورو" نجحتا خلال تجربتين منفصلتين، في اعتراض أهداف على شكل صواريخ باليستية أطلقت من جزر هاواي.

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وفي التجربة الأولى التي جرت في وقت سابق، تصدت المدمرة "مايا" لصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز SM-3 Block 2A.

كما تصدت المدمرة "هاغورو" بدورها لصاروخ موجه من طراز SM-3 Block 1A.

وشاركت المدمرتان اليوم الاثنين في تجربة أخرى، حيث رصدت خلالها "مايا" هدفا يحاكي صاروخا، أسقطته "هاغورو".

وتسند القيادة اليابانية مهمة اعتراض صواريخ العدو في الوقت الحالي إلى أطقم المدمرات المجهزة بمنظومات "إيجيس".

وفي حال لم يتم إسقاط صواريخ العدو، يمكن تدميرها بواسطة منظومات "باتريوت".

المصدر: إنترفاكس