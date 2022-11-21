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مظاهرات حاشدة في ألمانيا مؤيدة لروسيا

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مظاهرات حاشدة في ألمانيا مؤيدة لروسيا
Legion-Media Political-Moments
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اندلعت بمدينة لايبزيغ ومدن ألمانية أخرى احتجاجات مؤيدة لروسيا، وصف المشاركون فيها ألمانيا بأنها دمية في يد واشنطن، ودعوا إلى رفع العقوبات، ومراجعة سياسة برلين تجاه أوكرانيا.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات: "نريد أن يتوقف دعاة الحرب من "الناتو" عن تأجيج المواجهة بين ألمانيا وروسيا، وبين أوكرانيا وروسيا". 

وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بمراجعة العقوبات ضد روسيا، والتي ارتدت على ألمانيا وحلفائها.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام البوندستاغ في برلين في 8 أكتوبر في احتجاجات معارضة لسياسة السلطات الألمانية.

وطالبوا برفع العقوبات عن روسيا والحصول على الطاقة الرخيصة منها، في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وانعكاسات ذلك على مستوى المعيشة في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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