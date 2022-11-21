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وزير الطاقة السعودي ينفي بحث "أوبك+" زيادة الإنتاج

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وزير الطاقة السعودي ينفي بحث
Globallookpress
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الرياض لا تبحث مع شركائها في "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وقال بن سلمان: "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن "أوبك+" لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. علما بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل "أوبك+" سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وأضاف: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل".

وبعد تصريحات وزير الطاقة السعودي قلص النفط بعض خسائره، وارتفعت أسعاره. 

المصدر: واس

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