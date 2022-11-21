بعد عودته من مصر.. الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية في المستشفى السوري اللبناني

أجرى الرئيس البرازيلي المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، عملية جراحية في الحنجرة في المستشفى السوري اللبناني بعد عودته من مصر والبرتغال.

وخرج لولا دا سيلفا (77 عاماً) من المستشفى السوري اللبناني صباح اليوم الاثنين، بعد خضوعه لعملية في الحنجرة الأحد.

وكتب عبر "تلغرام" بعد ساعات من خروجه "مرحبا، أنا في المنزل بعد العملية البسيطة أمس. تمت معالجة كل شيء، أنا بخير، أتمنى أسبوعا سعيدا للجميع".

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وأفاد تقرير طبي أن العملية "أزالت منطقة بيضاء من الحبل الصوتي الأيسر"، وهي على شكل بقع بيضاء اكتُشفت خلال فحوص طبية أجريت في 12 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من رحلته إلى الخارج. واستبعد أطباء وجود ورم جديد لدى لولا الذي أصيب بسرطان الحنجرة في 2011 بعد فترة وجيزة من انتهاء أول ولاية رئاسية له (2003-2010).

وتعافى في العام التالي بعد خضوعه لجلسات علاج إشعاعي وكيميائي.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في 30 نوفمبر، حضر لولا قمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، قبل أن يتوجه إلى لشبونة، ويعود إلى البرازيل السبت.

المصدر: "أ ف ب"