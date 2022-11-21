مزارع العنب في أستراليا مهددة بالغرق بمياه الفيضانات

أعلن حاكم جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس، حالة الطوارئ القصوى على خلفية الفيضانات التي قد تغمر أكبر مزارع العنب في المنطقة.

وجاء هذا التصريح بعد أن وصلت مياه الفيضانات في الأنهار إلى مستويات خطيرة، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

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وشهدت أستراليا الأسبوع الماضي فيضانات واسعة النطاق في نيو ساوث ويلز وعلى طول أنهار فيكتوريا.

وليس من الممكن حتى الآن تقدير الأضرار النهائية، لكن عددا كبيرا من مزارع العنب، مثل All Saints Estate و Pfeiffer Wines ، قد غُمرت بالمياه الفائضة من أحواض تجميع المياه.

وقالت صانعة النبيذ جين فايفر: "لم نتمكن من الوصول إلى مزارع العنب الخاصة بنا منذ أسبوعين. وأنا أستعد لسيناريو عدم جمع أي محصول".

وتحذر السلطات الأسترالية من أن الفيضانات قد يستغرق شهورا.

المصدر: نوفوستي