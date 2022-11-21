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نائب عن حزب "غفير" يهاجم ندوة ثقافية فلسطينية في حيفا (فيديو)

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نائب عن حزب
(وكالة "سما" الإخبارية)
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تعرض مشاركون في ندوة ثقافية بحيفا لهجوم من نائب في الكنيست الإسرائيلي عن الحزب الفاشي "قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، المرشح لوزارة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو السادسة.

وهاجم النائب ألموغ كوهين مع عدد من أنصاره، للنادي الثقافي في حيفا، خلال ندوة ثقافية تناولت موضوع الرواية الفلسطينية، واتهم المشاركين بأنهم يؤيدون الإرهاب، ويدعون لمقاطعة إسرائيل دوليا.

وخلال اقتحامه تصدى له عدد من الناشطين السياسيين والأهليين العرب في المدينة، وأخرجوه من القاعة، وإثر ذلك قدم كوهين شكوى في الشرطة ضد عدد من منظمي الندوة واتهمهم بالاعتداء عليه.

المصدر: وكالة "سما" الإخبارية

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