مقاتلات ألمانية تابعة لحلف الناتو تجري مناورات على ارتفاعات منخفضة فوق إستونيا

أعلنت وزارة الدفاع الإستونية أن مقاتلات ألمانية من طراز Eurofighter Typhoon تابعة لحلف الناتو، تجري مناورات تدريبية على ارتفاعات منخفضة فوق إستونيا بشكل مستمر منذ الـ 2 من أغسطس.

وأوضحت هيئة أركان القوات المسلحة الإستونية أن المناورات التي تنفذها المقاتلات الألمانية تحت إشراف الناتو مستمرة منذ الـ 2 من أغسطس، وتنطلق من قاعدة "إيماري" الجوية بالقرب من تالين.

وأضافت الهيئة أن مقاتلات Eurofighter Typhoon ستجري يومي الإثنين والأربعاء مناورات تدريبية على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 152 م في الأجواء الإستونية.

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وأشارت إلى أن هذا النوع من المناورات على ارتفاعات منخفضة تقوم به قوات الناتو في المجال الجوي لدول البلطيق دون غيرها.

ويجدر الذكر أن دول البلطيق لا تمتلك مقاتلات جوية بذات الكفاءة التي تمتلكها دول الناتو الأخرى، لذلك اتخذ الحلف منذ أبريل 2004 من مطار زوكانيا في ليتوانيا قاعدة لمقاتلاته الحربية، وفي عام 2014 عمل على تحديث مطار إيماري واتخذ منه قاعدة جوية إضافية.

المصدر: نوفوستي