وزير الخارجية الإيطالي يحث على الكف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الصيني وانغ يي، الملفات الدولية الرئيسية، بما فيها الأزمة الأوكرانية، خلال محادثة هاتفية.

وأفادت الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية الإيطالية، بأن تاياني أكد لوانغ يي على ضرورة حث جميع الأطراف على الكف عن تأجيج الصراع وتعزيز المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وأكد الوزيران على ضرورة استئناف الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحديدا في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة.

وأعرب تاياني عن أمله في موافقة بكين على تسهيل وصول المنتجات الغذائية الإيطالية إلى السوق الصينية.

ويجدر الذكر أن التجارة الثنائية بين بكين وروما بلغت 54 مليار يورو في العام 2021، وتعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا في آسيا.

المصدر: نوفوستي