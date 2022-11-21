وزير الخارجية الهنغاري يرد على انتقادات السفير الأمريكي لزياراته إلى روسيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بريسمان لا يملك الحق في انتقاده لزيارته لموسكو.

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وتابع الوزير أنه يعمل من أجل المصلحة الوطنية لهنغاريا ويمتنع عن التعليق على رحلات وزير الخارجية الأمريكي، حيث قال: "لأنني وزير الخارجية الهنغاري، يمكنني التعامل حصريا مع المصالح القومية الهنغارية. أتفهم أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية ينطلق من المصالح الأمريكية، أما أنا فأنطلق من المصالح الهنغارية. لذلك أعتقد أنه سيكون من الصواب التعامل على أساس الاحترام المتبادل، ألا نعلق على خطوات بعضنا البعض، فأنا عادة لا أعلق على رحلات وزير الخارجية الأمريكية، وبالطبع أتوقع نفس الشيء من سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بأن يتجنب التعليق على السياسة الهنغارية على هذا النحو".

كما شدد وزير الخارجية الهنغاري على أن المصالح الوطنية لهنغاريا تكمن في ضمان أمن الطاقة في البلاد على المدى الطويل، وتابع: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي مقترح أمريكي حول كيفية بناء أمن الطاقة هذا حقا، لذلك أعتقد أنه ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا من حيث الجدارة في هذا الشأن، ليس للسفير الأمريكي الحق في انتقاد القرارات الهنغارية المتخذة على أساس المصالح القومية للبلاد".

وكان السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بيرسمان قد انتقد رحلة وزير الخارجية الهنغاري إلى روسيا، حيث يشارك في المنتدى الدولي "آتوم إكسبو" الذي افتتح اليوم في مدينة سوتشي، وتحدث في الجلسة العامة للمنتدى، وأجرى محادثات مع رئيس شركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف وقيادات الشركة حول توسيع محطة باكش للطاقة النووية في هنغاريا.

المصدر: نوفوستي