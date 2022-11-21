مدير "روس آتوم": منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ستكون ممكنة بعد موافقة واشنطن

قال المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية، ألكسي ليكاتشيف، إن المنطقة الأمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستكون ممكنة إذا وافقت واشنطن فقط على ذلك.

وأوضح ليخاتشيف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن فرض منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية "سيعتمد أولا، على نشاط (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل غروسي"، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات ومحادثات معه في المستقبل القريب.

وأضاف أن "الكثير سيتوقف على نجاح مفاوضاته مع كييف".

وقال ليخاتشيف إن "الأهم من ذلك، أعتقد أن المنطقة الأمنية لن تكون ممكنة إلا إذا وافقت عليها واشنطن. لا أعرف ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها في واشنطن أم لا، لكن يبدو لي أن المسافة الكبيرة بين واشنطن وزابوروجيه يجب أن لا تكون حجة للإدارة الأمريكية لتعطيل القرار بشأن المنطقة الأمنية".

وأشار إلى أن "الذرة لا تعرف حدودا، والنشاط الإشعاعي لا يفرق بين الجنسيات، لذلك يحتاج العديد من قادة القوى العالمية الرائدة إلى تغيير رأيهم".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا حذرت في أكثر من مناسبة من تعمد القوات الأوكرانية قصف المحطة النووية بزابوروجيه، ولفتت إلى خطورة الوضع وما قد ينجر عليه في حال وقوع حادث نووي في المحطة.

المصدر: نوفوستي