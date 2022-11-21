صرح الضابط في القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن قوات "الناتو" النظامية موجودة في دونباس تحت ستار الشركات العسكرية.

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جاء ذلك في حوار لماروتشكو على قناة "روسيا 24" على الهواء مباشرة اليوم الاثنين، حيث تابع بأن هناك الكثير من الشركات العسكرية الخاصة بدونباس، وقال إنه يجد صعوبة في تحديد العدد بالضبط إلا أنه أشار إلى وجود 10 من هذه الشركات.

ووفقا لماروتشكو، فإن الفيلق الأجنبي على أراضي أوكرانيا كان يعمل حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث يتضمن الفيلق قوات من بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

وكان ماروتشكو قد قال إن جزءا من القوات الأوكرانية التي تم نشرها الأسبوع الماضي في اتجاه خيرسون قد تم تدميره، حيث تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح.

المصدر: نوفوستي