صرح الضابط في القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن جزءا من القوات الأوكرانية التي تم نشرها الأسبوع الماضي من اتجاه خيرسون قد تم تدميره.

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ووفقا له فإن هناك "تأكيدات مباشرة وغير مباشرة لنقل القوات الأوكرانية من اتجاه خيرسون إلى أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وباتجاه منطقة زابوروجيه، حيث تم نقل الكثير من الأفراد والمدرعات، بغرض خلق قبضة قوية لتنفيذ هجوم منتصف وأوائل الأسبوع الماضي. وعندما أصبح القتال أكثر نشاطا، تم تدمير بعض هذه المجموعات من قبل القوات الجوية الروسية".

وتابع ماروتشكو بأنه في الوقت الحالي، يقوم العدو بإعادة تجميع صفوفه وتجديد خسائره، حتى يبدأ، مع تحسن الطقس، محاولة اقتحام جمهورية لوغانسك في اتجاه سفاتوفو وكريمينايا وغيرها من المناطق الخطرة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة للغاية.

وقال: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، سجلت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تدمير حوالي 30 مسلحا أوكرانيا و11 وحدة من المركبات الخاصة، ومدرعتين، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في منطقة مسؤوليتي وحدها. فإذا كنا نتحدث يوميا عن تقارير تحمل خسائر ما متوسطه حوالي 50 فردا، ودون الأخذ في الاعتبار المصابين (بالمصابين يمكن أن يقفز الرقم لثلاثة أضعاف)، فإن الخسائر قد تصل إلى حوالي ألف جندي، لا يمكن تعويضهم".

المصدر: نوفوستي