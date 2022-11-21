الدفاع الروسية: القوات المسلحة توقف هجوما للقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ايقافها وحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دونيتسك.

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وتابعت الوزارة في تقريرها اليومي عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين، 21 نوفمبر، بأنه قد تمت إعادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى خط البداية، حيث بلغت الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك أكثر من 70 عسكريا.

وقد قصفت القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركوف راجمتي صواريخ من طراز "أوراغان" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بيلغورود.

كذلك أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة من جانب القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه كوبيانسك، ودمرت في منطقة خيرسون مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عندما حاولت العبور بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

كذلك أحبطت القوات الروسية محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية