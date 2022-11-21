 
مباشر

الدفاع الروسية: القوات المسلحة توقف هجوما للقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك

أخبار العالم

الدفاع الروسية: القوات المسلحة توقف هجوما للقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7wo

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ايقافها وحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دونيتسك.

إقرأ المزيد
سيناتور روسي: سلطات كييف لا تملك الموارد والقوات لمهاجمة القرم
سيناتور روسي: سلطات كييف لا تملك الموارد والقوات لمهاجمة القرم

وتابعت الوزارة في تقريرها اليومي عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين، 21 نوفمبر، بأنه قد تمت إعادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى خط البداية، حيث بلغت الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك أكثر من 70 عسكريا.

وقد قصفت القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركوف راجمتي صواريخ من طراز "أوراغان" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بيلغورود.

كذلك أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة من جانب القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه كوبيانسك، ودمرت في منطقة خيرسون مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عندما حاولت العبور بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

كذلك أحبطت القوات الروسية محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا