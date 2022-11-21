سوناك يواجه اتهامات بعدم وضع خطة لتأمين تعافي البلاد من الركود

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اتهامات بعدم وجود خطة لتمكين المملكة المتحدة من التعافي من الركود الاقتصادي.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إنه من المتوقع أن يدعو سوناك خلال مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني CBI، الشركات إلى توظيف البريطانيين العاطلين عن العمل لسد النقص الكبير في العمالة، بدلا من أن تمنح الحكومة المزيد من التأشيرات.

وقبيل خطاب سوناك، دعا المدير العام للاتحاد، توني دانكر، إلى "تأشيرات محددة المدة لسد الفجوات حتى يصبح العمال البريطانيون جاهزين لأداء الوظائف"، مضيفا: "ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام الهجرة لدينا اليوم، ولهذا السبب لا يساعدنا في مشاكل النمو لدينا".

لكن وزير الهجرة، روبرت جينريك، رفض رفضا قاطعا حجة الاتحاد بأن المزيد من العمال في الخارج سيساعدون في إنهاء الركود الاقتصادي، قائلا: "أنا لا أتفق مع ذلك".

وأوضح أن "طموحنا هو تقليص صافي الهجرة. نعتقد أن هذا ما يريده الجمهور البريطاني"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار 300 ألف تأشيرة عمل في العام الماضي، للموظفين المتجهين إلى ما يسمى بالمهن التي تعاني من نقص".

ورأى أن "هذا هو النهج الصحيح بدلا من الاعتماد على العمال ذوي المهارات الأقل"، مضيفا: "إذا كنت مديرا تجاريا، فسأبحث عن القوى العاملة البريطانية في المقام الأول، لأرى كيف يمكنني إشراك السكان المحليين في عملي، وتدريبهم للقيام بهذه المهمة".

المصدر: "الإندبندنت"