بيسكوف: تغيير السلطة في كييف لا يعد هدفا للعملية الخاصة في أوكرانيا

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بأن تغيير السلطة في كييف لا يعد هدفا للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وأكد بيسكوف في تصريحاته أن الاتحاد الروسي يريد تحقيق أهدافه في العملية العسكرية الخاصة وسيحققها.

وفي الشأن ذاته، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن روسيا تدعو جميع الدول إلى التأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وفي شأن ذي صلة، ذكر المتحدث باسم الكرملين أن الكرملين لا يناقش احتمال موجة ثانية من التعبئة في الاتحاد الروسي.

وذكر بيسكوف أن موقف بولندا من مشاركة الاتحاد الروسي في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعد صداعا للمنظمة، لكنه لا يمكن أن يسبب إزعاجا لموسكو.

وبشأن نشاطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدولية، صرح المتحدث باسم الكرملين أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن بيسكوف أن بوتين يستعد للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، مشيرا كذلك إلى أن الرئيس الروسي يعتزم عقد اجتماع منفصل مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في 23 نوفمبر على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس