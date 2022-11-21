انضمام أول منظومة دفاع جوي للقوة البرية للجيش الإيراني

أعلن قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد كيومرث حيدري عن انضمام أول منظومة دفاع جوي لهذه القوة في سياق تنفيذ خطط التطوير والتحديث المرسومة لها.

وقال حيدري إنه "من أجل أن تكون القوات البرية للجيش فعالة حسب الاحتياجات العملياتية، يجب أن تكون لها خصائص ومواصفات وفي هذا الصدد ، تم تصميم 3 خطط وهي "لبيك 1" و"لبيك 2" و"لبيك 3" وجرى تقديمها الى القائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح أن "لبيك 1 تهدف إلى جعل الوحدات أكثر كفاءة لتلبية الاحتياجات العملياتية اليوم، وقد تم تصميم هيكلية جديدة ومختلفة عن الهيكلية السابقة للقوة البرية للجيش وجرى تقديمها لقائد الثورة. هذه الهيكلية قادرة بسرعة حركتها على فرض قدرتها على العدو في القتال البري عن قرب"، مبينا أن "خطة "لبيك 1" قيد التنفيذ منذ حوالي 3 سنوات".

وأشار إلى أن "خطة "لبيك 2" تركز على تجهيز هذه القوة بأسلحة جديدة"، مشددا على أنه "من الضروري تجهيز القوة البرية للجيش بأسلحة لها أربع خصائص. أولا، كونها بعيدة المدى يعني أنها تستطيع استهداف العمق العملاني لجيوش العدو. ثانيا، دقة التصويب، لأن الحروب المستقبلية مبنية على التأثير وليس التدمير".

وأضاف: "الميزة الثالثة هي ذكاء الأسلحة بحيث يمكن تدمير هدف استراتيجي بتكلفة عالية لقذيفة واحدة أما الميزة الرابعة، فهي القدرة على الدخول في تغطية شبكية مع سائر المعدات"، معلنا عن تشكيل وحدة صاروخية في القوة البرية للجيش بصواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى وذكية وشبكية التغطية".

المصدر: "فارس"