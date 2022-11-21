مسؤول: لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القليل من وسائل التأثير على كييف

قال رينات كارتشا مستشار مدير شركة "روس إينرغو اتوم"، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك ما يكفي من الوسائل للتأثير على أوكرانيا التي تواصل قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف ممثل هذه الشركة التابعة لمؤسسة روس اتوم: "من ناحية يجب أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموضوعية - فهي مؤسسة دولية للسلامة النووية. من ناحية أخرى، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمؤسسة دولية، مجموعة محدودة من الأدوات، على الرغم من صفتها كمنظمة تابعة للأمم المتحدة. وللأسف بخصوص ما نسميه بالتأثير، نحن نشاهد أن الفعالية لا تزال عند مستوى منخفض للغاية".

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ووفقا له، من الممكن تقييم بطرق مختلفة هذه الأحداث أو تلك المتعلقة بوضع محطة زابوروجيه الكهروذرية "لكن الجوهر يظل كما هو، يستمر الكلام فقط ولا يوجد للأسف أية حركة إلى الأمام، بما في ذلك على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد المستشار على ضرورة اتخاذ إجراءات "ملموسة وصارمة وملزمة قانونيا" لمنع قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

المصدر: نوفوستي