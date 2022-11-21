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طهران: اتخذنا إجراءات ضد وسائل إعلام حرضت على العنف والإرهاب

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طهران: اتخذنا إجراءات ضد وسائل إعلام حرضت على العنف والإرهاب
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن إيران اتخذت خطوات قانونية، علاوة على أخرى سياسية ودبلوماسية ضد وسائل إعلام معادية.

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وأفاد كنعاني بأن بلاده "اتخذت خطوات سياسية ودبلوماسية وخطوات تمهد لإجراءات قانونية ضد وسائل إعلام عملت كغرف عمليات ضد إيران ولإثارة العنف والإرهاب في البلاد".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحه قائلا: "خطواتنا السياسية مستمرة ونمهد لخطواتنا القانونية.. سواء في وزارة الخارجية أو الأجهزة القانونية المختصة".

المصدر: RT

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