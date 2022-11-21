بوتين يهنئ توكايف بإعادة انتخابه رئيسا لكازاخستان

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بإعادة انتخابه رئيسا لكازاخستان.

إقرأ المزيد

وجاء في رسالة تهنئة نشرت في موقع الكرملين، اليوم الاثنين: "لقد تلقيت من المواطنين تفويضا مقنعا بالثقة يفتح فرصا جديدة لتنفيذ مسار تنمية الدولة الذي تروج له".

وأضاف البيان أن "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعتمد على التقاليد الطيبة للصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل تتطور بشكل ناجح. سنواصل العمل معا على تحسينها".

المصدر: تاس