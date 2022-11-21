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بوتين يهنئ توكايف بإعادة انتخابه رئيسا لكازاخستان

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بوتين يهنئ توكايف بإعادة انتخابه رئيسا لكازاخستان
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، سوتشي، روسيا، 19 أغسطس 2022
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بإعادة انتخابه رئيسا لكازاخستان.

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وجاء في رسالة تهنئة نشرت في موقع الكرملين، اليوم الاثنين: "لقد تلقيت من المواطنين تفويضا مقنعا بالثقة يفتح فرصا جديدة لتنفيذ مسار تنمية الدولة الذي تروج له".

وأضاف البيان أن "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعتمد على التقاليد الطيبة للصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل تتطور بشكل ناجح. سنواصل العمل معا على تحسينها".

المصدر: تاس

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