نتنياهو يربح دعوى تشهير رفعها أولمرت

فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بدعوى التشهير التي رفعها ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ووجد نائب رئيس محكمة الصلح في تل أبيب عميت ياريف أن ادعاء أولمرت بأن عائلة نتنياهو مجانين كان قريبا جدا من أن يبدو وكأنه يصف حقيقة طبية بينما في الواقع ليس لديه أساس واضح لمهاجمة نتنياهو بهذه الطريقة، بخلاف الإشاعات.

وقضت المحكمة بأن أقوال أولمرت تتوافق مع تعريف قانون الـ"التشهير"، وبالتالي فرضت عليه دفع أكثر من 60 ألف شيكل (حوالي 17 ألف و200 دولار أمريكي).

وكان نتنياهو قد قال في شهر يونيو خلال شهادته أمام المحكمة "ليس لدي تاريخ نفسي". وبالمثل فعلت سارة نتنياهو وابنهما يائير نتنياهو ردا على تقارير وادعاءات ألقى بها بوجههم محامي أولمرت أمير تيتونوفيتش.

وأقام أفراد من عائلة نتنياهو دعوى قضائية ضد أولمرت بموجب القانون ضد التشهير، بعد أن اتهمهم في مقابلة مع موقع "Democrat TV" بالإصابة بمرض عقلي لا يمكن الشفاء منه، كما أنه رفض التراجع عن تصريحاته في مقابلة صحفية تلفزيونية..

في بيان الدفاع الذي قدمه أولمرت، ادعى أن الأمور التي قالها في المقابلة صحيحة، وأنه محمي بموجب البند 14 من قانون حظر التشهير "لقد قلت الحقيقة". وبدلا من ذلك، ادعى أولمرت في دفاعه الكتابي أن ما قاله كان تعبيرا عن رأي بحسن نية، وهو محمي وفقا للمادة 15 من قانون حظر التشهير.

المصدر: i24news