حكومة إقليم كردستان تدين تجدد القصف الإيراني

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم، مؤكدة أن الهجمات غير مبررة.

وقالت الحكومة في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار".

ودعت الحكومة السلطات الإيرانية إلى "وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان"، مؤكدة أن "الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق".

وأضافت: "تدعو حكومة إقليم كردستان أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة".

المصدر: RT