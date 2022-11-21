الرئيس الصيني يهنئ توكايف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

قال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أرسل برقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في برقية التهنئة: "فوزكم في الانتخابات يعكس ثقة ودعم الشعب الكازاخستاني".

وأعرب الزعيم الصيني عن ثقته في أن كازاخستان في ظل "القيادة الممتازة" لتوكايف ستحقق "نجاحات جديدة في جميع مساعي الإصلاح والمضي قدما على طريق بناء كازاخستان جديدة".

وقال: "أعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الصينية- الكازاخستانية، ونحن على استعداد لفتح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأبدية معكم في عام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية".

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جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان في 20 نوفمبر. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فاز توكايف بنسبة 81.31٪ من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة النهائية الإجمالية للناخبين 69.44٪.

المصدر: نوفوستي