إيران تعلق على الجلسة المرتقبة لمجلس حقوق الإنسان وتعتبرها مسيسة

اعتبرت طهران أن الجلسة المرتقبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الوضع في إيران، هي خطوة ذات أبعاد سياسية ولا تخدم أهداف المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح اليوم الاثنين، إن "خطوة عدد من الدول الغربية ومنها ألمانيا ضد إيران بشأن حقوق الانسان تأتي بأهداف سياسية... وهذه الخطوات لا تساعد ملفات حقوق الانسان في أي بلد أو المجتمع الدولي".

وأعلن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة.

المصدر: RT + وكالات