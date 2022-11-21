"بوليتيكو": الغرب يطلق رصاصة الرحمة على الديمقراطية ويتعذر بها لافتعال حرب عالمية ثالثة

ذكرت صحيفة "بوليتكو" أن الغرب متفق ومصر على أن طريقة الدفاع الوحيدة عن الديمقراطية العالمية هي إسنادها بالسلاح ودعم المناضلين في سبيلها.

وأضافت الصحيفة، أن نجم الناشطة الأوكرانية والنائبة البرلمانية السابقة آنا هوبكو سطع عنما قالت: "الديمقراطية دون أسلحة مجرد كلام"، وأضافت أن أولويات "الديمقراطية" الغربية لم تتغير منذ فترة يوغوسلافيا.

جاء ذلك خلال منتدى الأمن الدولي 2022 الذي انعقد في مدينة هاليفاكس الكندية، يجمع هذا المنتدى مؤيدي الديمقراطية من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الوضع الأمني العالمي، لكن في هذا العام تدور المناقشات الأساسية حول الأزمة الأوكرانية.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سابقا أن نتيجة النزاع في أوكرانيا ستكون أحد العوامل التي سترسم على أساسها خارطة الأمن العالمي في القرن الـ 21.

ومن جهته أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، في وقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتلاعبون بالشعوب، ويدفعون العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

المصدر: سبوتنيك