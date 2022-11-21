مراقبو شنغهاي للتعاون يشيدون بالتنظيم الجيد للانتخابات في كازاخستان

قال تشانغ مينغ رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة شنغهاى للتعاون، إن سلطات كازاخستان قامت بإعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة بشكل جيد.

وأشار رئيس البعثة في خديث للصحفيين اليوم، إلى وجود مشاركة وفعالية كبيرة من جانب الناخبين، وأن عملية التصويت كانت هادئة.

من جانبه، أكد سيرغي ليبيديف رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان، جرت بشكل منظم، دون انتهاكات للتشريعات الانتخابية للبلاد.

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وقال: "تتلخص استنتاجاتنا في أن التحضير للانتخابات كان جيدا وتم تنظيمها بدون شائبة. جرت الانتخابات بطريقة منظمة ولائقة، دون حدوث انتهاكات للتشريع الانتخابي لجمهورية كازاخستان".

وفقا للنتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية، فاز الرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، بنسبة 81.31٪ من الأصوات.

المصدر: نوفوستي