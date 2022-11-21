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فولودين: يجب محاكمة زيلينسكي

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فولودين: يجب محاكمة زيلينسكي
Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن نظام كييف يستحق أشد عقوبة على الجرائم التي يرتكبها مثل قتل الجنود الروس الأسرى.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "رأى الجميع أدلة على قيام النازيين الأوكرانيين بإطلاق النار على جنودنا وهم مستلقون بدون أسلحة. هكذا يتصرف الفاشيون. يستحق نظام كييف أشد عقوبة على فظائعه".

وعبر عن اعتقاده أنه "يجب محاكمة زيلينسكي".

وأضاف: "يجب على الدول التي تتعاون مع نظام كييف أن تفهم أنها تدعم الدولة النازية والساديين الذين ملطخة أيديهم بالدماء".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق قضية جنائية بشأن الإعدام الجماعي من قبل ممثلي القوات الأوكرانية للجنود الروس الأسرى. كما قال المكتب الصحفي للجنة التحقيق، الجمعة الماضية، إن أساسا لفتح هذه القضية هو شريط فيديو أطلق فيه الجيش الأوكراني النار على 11 جنديا روسيا غير مسلح على الأقل تم أسرهم في أراضي جمهورية لوغانسك.

المصدر: تاس

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