طهران: دول أوروبية ترغب في التعاون الاقتصادي معنا

قال مساعد وزير الداخلية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في إيران، مهدي صفري، إن عددا من الدول الأوروبية أكدت رغبتها في بناء علاقات اقتصادية مع إيران.

وخلال ترؤسه اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، دعا صفري المسؤولين المعنيين في إيران إلى تنفيذ التوافقات الاقتصادية مع دول أوروبا، منوها بالطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى دول أمريكا اللاتينية".

وأكد ضرورة التخطيط لاستخدام هذه الطاقات، معربا عن تطلعه إلى تظافر الجهود بين الجهات المعنية في البلاد، لغرض تحقيق هذا الهدف.

المصدر: irna