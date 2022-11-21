كوساتشوف: التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن التصويت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يأخذ العامل الديمغرافي بعين الاعتبار.

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وقال كوساتشوف في حديث لصحيفة "AIF.RU": "أعتقد أنه عاجلا أم آجلا سيتم في إطار نفس الجمعية العامة للأمم المتحدة السماح بالتصويت الذي يأخذ في عين الاعتبار العامل الديمغرافي. شاهدوا كيف يتم ترتيب التصويت في البرلمان الأوروبي الآن. هناك يرتبط عدد النواب الذين يمثلون دولة معينة بسكان هذا البلد".

وأشار إلى أنه يجب أثناء بحث إصلاح الأمم المتحدة الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة – صوت واحد" في مجلس الأمن الدولي، ومع ذلك يمكن السماح بنماذج تصويت بديلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: تاس