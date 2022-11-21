مصدر: الجانب الأمريكي سرب معلومات دفعت تركيا لتغيير خطتها في سوريا

نقلت صحيفة Yeni Safak، عن مصدر مطلع إنه تم تغيير توقيت العملية الجوية التركية في شمال سوريا والعراق لمدة يوم واحد بسبب تسريب الجانب الأمريكي معلومات عن ذلك.

وأضافت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقتها يني شفق، فقد كان من المقرر أن تتم العملية مساء الأحد. ولكن تم تسبيق الموعد ليوم واحد لأن الجانب الأمريكي الذي تم إطلاعه بشكل مسبق على العملية سرب معلومات عنها. وبما أن جهود واهتمام القوات المسلحة التركية تركز على مدى عدة أشهر على العمليات في شمال العراق، لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه العملية واسعة النطاق في سوريا".

إقرأ المزيد

ونوهت الصحيفة بأن الجيش التركي بفضل الخطة "التي أفسدت لعبة رغب البعض لعبها، أثبت للجميع أنه يمكن إصابة الأهداف في وقت واحد على نقطتين (في شمال سوريا وشمال العراق)".

المصدر: نوفوستي