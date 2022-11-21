القيادة الوسطى للقوات الأمريكية تدين القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان العراق

نددت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية، اليوم الاثنين، بالقصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، في بيان: "ندين هجمات إيران العشوائية وغير القانونية التي تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر. هذه الهجمات تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق اليوم، أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، الليلة الماضية، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

المصدر: RT + وكالات