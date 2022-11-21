نجل ترامب ساخرا من جمع تبرعات لمساعدات جديدة لأوكرانيا: أين الأموال يا جو؟

نشر دونالد جون ترامب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "ميم" على موقع إنستغرام، يسخر فيه من جمع التبرعات لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وفي الصورة المركبة الهزلية التي نشرها ترامب الابن، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يسأل نظيره الأمريكي عبر الهاتف: "أين أموالي يا جو؟".

وفي نفس الصورة يرد عليه جو بايدن: "لا تقلق، يقوم 87000 من مفتشي الضرائب بتحصيلها في الوقت الراهن".

وفي تعليقاته على المنشور، شدد ترامب الابن، على أن هذه طبعا مجرد محاكاة ساخرة لا أكثر.

وقال: "لكنني لن أتفاجأ، مثل أي شخص عاقل، إن كانت الأمور تجري بهذا الشكل بالفعل".

في الربيع الماضي، خصص الكونغرس حوالي 40 مليار دولار للإدارة الرئاسية الأمريكية لتمويل المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

في أكتوبر الماضي، وقع بايدن قانونا لتمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف ديسمبر، بما في ذلك 12.4 مليار دولار إضافية لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي