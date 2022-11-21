واشنطن.. "لجنة 6" يناير تصدر تقريرها النهائي حول هجوم الكابيتول في غضون شهر

أعلنت النائبة الأمريكية زوي لوفغرين، أن لجنة التحقيق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 ستصدر في غضون شهر، كافة الأدلة التي جمعتها عن أحداث اقتحام الكابيتول.

وأضافت لوفغرين لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "في غضون شهر سيكون لدى الجمهور كل الأدلة، سواء كانت جيدة أو سيئة".

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وصرحت "أعتقد أننا قدمنا ​​عرضا مقنعا، يؤكد أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان في قلب الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات منتخبة حسب الأصول، وجمع الغوغائيين، وأرسلهم إلى الكونغرس".

وأشارت إلى أنها "محاولة للتدخل في التداول السلمي للسلطة".

وصرح النائب بيني طومسون أنه يتوقع صدور التقرير النهائي في أوائل ديسمبر.

وعلى الرغم من أن اللجنة أكملت جلسات الاستماع العلنية، إلا أنها لا تزال مستمرة في الاستماع إلى شهود، مثل روبرت إنجل، الذي كان رئيسا لقسم تفاصيل الخدمة السرية للرئيس السابق ترامب في 6 يناير، وفقا لـ CBS News .

ومع تعيين حل اللجنة في نهاية الكونغرس الحالي، من غير المعروف كيف ستتعامل اللجنة مع العديد من الشهود المحتملين الذين رفضوا الامتثال لمذكرات الاستدعاء من اللجنة، بما في ذلك الرئيس السابق ترامب والعديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

المصدر: "أكسيوس"