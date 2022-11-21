بلينكن يغادر واشنطن متوجها إلى الدوحة

غادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد ظهر الأحد واشنطن متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتهنئة قطر على استضافة كأس العالم.

وأكدت الخارجية في بيان، أن الولايات المتحدة وقطر تتمتعان بشراكة وثيقة لأكثر من 50 عاما.

وأضافت أن الشراكة تعمقت أكثر في يناير عندما استضاف البيت الأبيض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم خليجي يزور واشنطن منذ تولى الرئيس بايدن، منصبه.

وصنف بايدن قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو.

وسيلتقي الوزير الأمريكي مع كبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لافتتاح الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر.

وافتتحت قطر فعاليات كأس العالم لعام 2022، بحضور قائمة من أبرز الضيوف من المشاهير والقادة، من بينهم ولي العهد السعودي ورؤساء مصر والجزائر وتركيا والأردن وفلسطين، والأمين العام للأمم المتحدة، الذين جلسوا في الصف الأمامي.

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون مزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

المصدر: وكالات