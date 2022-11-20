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بلينكن يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران

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بلينكن يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران
AP
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.

وكتب بلينكن على "تويتر": "أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين".

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وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة" المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل "دعم الشعب الإيراني".

وتستمر أعمال شغب واحتجاجات في إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وتتهم السلطات الإيرانية أعداء إيران وخصوصا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".

المصدر: نوفوستي

 

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