"دعونا نصدمهم".. بايدن يشحذ همة المنتخب الأمريكي قبل مباراة ويلز (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن، أجرى مكالمة هاتفية مع مدرب منتخب بلاده غريغ بيرهالتر، قبل مباراته الأولى أمام منتخب ويلز في كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وحث الرئيس جو بايدن منتخب بلاده على الفوز، وقال خلال المكالمة "دعونا نصدمهم جميعا".

وأعرب بايدن عن ثقته في الفريق "الذي يمتلك بعضا من أفضل اللاعبين في العالم" أنهم سيفعلون شيئا رغم صعوبة المنافسات، مضيفا "أنتم تمثلون هذا البلد، دعونا نصدمهم".

ووجه بايدن حديثه للاعبين "حافظوا على ثقتكم في بعضكم البعض، والعبوا بأقصى ما تستطيعون، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم، وزملائكم في الفريق".

وذكر اتحاد كرة القدم الأمريكي أن بايدن اتصل بمدرب الفريق مساء الجمعة.

ونشر الاتحاد جزء من المكالمة، موضحا بعض التعابير على وجوه اللاعبين والمدرب.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الويلزي على استاد أحمد بن علي في اليوم الذي يواجه فيه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيراني في المجموعة نفسها.

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية