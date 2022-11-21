"دمية بيد واشنطن".. كوريا الشمالية تنتقد تنديد غوتيريش بإطلاقها صاروخا باليستيا

أعربت كوريا الشمالية عن "أسفها الشديد" إزاء تنديد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤخرا.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قالت وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي: "أعرب عن أسفي الشديد لاتّخاذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفا مؤسفا للغاية، وتغافله عن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وعن مهمّته المتمثلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع الأمور".

وأضافت أن موقف غوتيريش يُظهر أنه "دمية في يد الولايات المتحدة".

والجمعة أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في حدث رافقته خلاله ابنته التي قدمها للعالم للمرة الأولى.

وغداة إطلاق الصاروخ، أعيد نشر قاذفة "بي-1بي" الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وذلك في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن.

إقرأ المزيد

وقالت تشوي "لقد حذرنا مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة من عدم النظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحياد والموضوعية".

وأضافت أن بلادها التي تمتلك السلاح الذري أوضحت أنها ستضطر إلى "الدفاع عن النفس في ظل البيئة الأمنية المقلقة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بسبب التعاون العسكري الخطير بين الولايات المتحدة والقوى التي تعمل خادمة لها".

وأعربت الوزيرة الكورية الشمالية عن أسفها لأن "الأمين العام للأمم المتحدة ألقى باللوم في هذه القضية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدلا من الولايات المتحدة".

وقال مجلس الأمن الدولي السبت إنه سيناقش موضوع كوريا الشمالية في اجتماع يعقده الإثنين.

المصدر: أ ف ب