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عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئه بعيد ميلاده الـ80 بصورتين وتعليق

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عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئه بعيد ميلاده الـ80 بصورتين وتعليق
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن رفقة زوجته جيل
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هنأت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، زوجها الرئيس جو بايدن بمناسبة ميلاده الـ80.

ونشرت زوجته جيل بايدن رسالة عاطفية على "تويتر" أرفقتها بصورتين تجمعهما وهما يرقصان سويا في حفل زفاف حفيدتهما. 

وكتبت في تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أي شخص آخر، عيد ميلاد سعيد جو! أحبك".

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أن جو بايدن الذي يثير عمره جدلا ويفكر بالترشح لولاية جديدة، لم يحط هذه المناسبة بأي أجواء احتفالية.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس، ولم يتضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساسا.

ولا يبدو بلوغ بايدن سن الثمانين أمرا غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابة إلى حد يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنين.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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