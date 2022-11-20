عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئه بعيد ميلاده الـ80 بصورتين وتعليق

هنأت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، زوجها الرئيس جو بايدن بمناسبة ميلاده الـ80.

ونشرت زوجته جيل بايدن رسالة عاطفية على "تويتر" أرفقتها بصورتين تجمعهما وهما يرقصان سويا في حفل زفاف حفيدتهما.

وكتبت في تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أي شخص آخر، عيد ميلاد سعيد جو! أحبك".

There’s no one else I’d rather dance with than you.



Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أن جو بايدن الذي يثير عمره جدلا ويفكر بالترشح لولاية جديدة، لم يحط هذه المناسبة بأي أجواء احتفالية.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس، ولم يتضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساسا.

ولا يبدو بلوغ بايدن سن الثمانين أمرا غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابة إلى حد يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنين.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية