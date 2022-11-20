حزب بارازاني: التهديد بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان "ابتزاز سياسي"

وصف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تهديد "الاتحاد الوطني الكردستاني" بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان العراق بأنه "ابتزاز سياسي".

وقال مهدي عبدالكريم القيادي في الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارازاني، إن "تهديد الاتحاد الوطني الكردستاني بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان هدفه الابتزاز السياسي، فهذا الأمر لا يمكن القيام به مهما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا وأنه أمر مرفوض من الشعب الكردي".

وأضاف في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" أن "هناك أطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من أجل إضعافه".

وقال: "ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان"، واعتبر أن "أصل هذا الحديث هو الابتزاز السياسي للحصول على بعض المكاسب ليس إلا".

المصدر: وكالة "بغداد اليوم"