 
مباشر

العدل الجورجية تتعهد بكشف حقيقة ادعاءات تسمّم ساكاشفيلي بالزئبق

أخبار العالم

العدل الجورجية تتعهد بكشف حقيقة ادعاءات تسمّم ساكاشفيلي بالزئبق
Reuters
الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7r5

أعلنت وزارة العدل الجورجية، أنها ستراجع "مكتب الخبرة الوطني" في إطار التحقيق في ما أعلنته والدة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن تسميم ابنها السجين بالزئبق.

وقال وزير العدل الجورجي، راتي بريجادزه، إنه يدعو أي شخص ينشر هذا النوع من المعلومات حول التسمم بالزئبق للتحقق منها وتقديم الأدلة ذات الصلة.

إقرأ المزيد
والدة ساكاشفيلي: العثور على زئبق في جسم ابني
والدة ساكاشفيلي: العثور على زئبق في جسم ابني

وكانت والدة الرئيس السابق جولي ألاسانيا قد أعلنت، أن الفحوصات كشفت وجود نسبة زائدة من المعادن الثقيلة في جسم ابنها وبينها الزئبق، مطالبة بإطلاق سراحه.

ويخضع ساكاشفيلي حاليا للعلاج في إحدى عيادات العاصمة تبليسي، بعد إضرابه لفترة طويلة عن الطعام في سجنه.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا