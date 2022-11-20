العدل الجورجية تتعهد بكشف حقيقة ادعاءات تسمّم ساكاشفيلي بالزئبق

أعلنت وزارة العدل الجورجية، أنها ستراجع "مكتب الخبرة الوطني" في إطار التحقيق في ما أعلنته والدة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن تسميم ابنها السجين بالزئبق.

وقال وزير العدل الجورجي، راتي بريجادزه، إنه يدعو أي شخص ينشر هذا النوع من المعلومات حول التسمم بالزئبق للتحقق منها وتقديم الأدلة ذات الصلة.

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وكانت والدة الرئيس السابق جولي ألاسانيا قد أعلنت، أن الفحوصات كشفت وجود نسبة زائدة من المعادن الثقيلة في جسم ابنها وبينها الزئبق، مطالبة بإطلاق سراحه.

ويخضع ساكاشفيلي حاليا للعلاج في إحدى عيادات العاصمة تبليسي، بعد إضرابه لفترة طويلة عن الطعام في سجنه.

المصدر: نوفوستي