"قضي الأمر".. مسؤول آخر يغادر "تويتر"

أعلن المدير العام لفرع "تويتر" في فرنسا داميان فييل، مغادرته منصّة التواصل الاجتماعي، دون أن يوضح ما إذا كان قد استقال من تلقاء نفسه أو أرغم على ذلك.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب فييل "قضي الأمر"، وأعرب عن "الاعتزاز والفخر" قائلا إن "المهمة أنجزت".

وأضاف: "وداعاً تويتر فرنسا. يا لها من مغامرة! يا له من فريق!".

C’est fini 🫡 Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir #twitterfrance 🇫🇷. Quelle aventure ! Quelle equipe ! Quelles rencontres ! Merci à tous pour ces 7 années incroyables et intenses💙. #workhardplayhard#OCaptainMyCaptain#LoveWhereYouWorked — damien viel (@damienviel) November 20, 2022

وتعود آخر تغريدة لفييل إلى 4 نوفمبر الجاري، عندما أطلقت الشركة التي استحوذ عليها مؤخرا الملياردير إيلون ماسك موجة عالمية من تسريح الموظفين.

وقال فييل يومها "كل أفكاري، واحترامي ، وطاقتي ومحبتي لموظفي تويتر في جميع أنحاء العالم اليوم. معا قمنا ببناء التطبيق الأكثر روعة في هذا الكوكب".

وتأتي مغادرة المسؤول الكبير في "تويتر" في وقت يبدو فيه مستقبل الشبكة الاجتماعية في مهب الريح، وذلك بعد أسبوع مضطرب شهد رحيل مزيد من الموظفين، كما شهد إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المنصّة.

وطَرد ماسك 50 في المئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، كما ألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرضَ ساعات عمل طويلة.

المصدر: "أ ف ب"